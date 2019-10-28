Безработный вологжанин украл из подъезда инвалидную коляску

В Вологде безработный украл инвалидную коляску из подъезда и собирался разобрать. Инцидент произошел 26 октября в одном из домов по улице Судоремонтная.

30-летний местный житель рассказал приехавшим по вызову росгвардейцам, что днем вышел из своей квартиры в подъезд и обнаружил пропажу электрической инвалидной коляски, принадлежащей их семье.

— Сотрудники Росгвардии осмотрели территорию возле дома и обратили внимание на следы от колес, ведущие в соседние дворы. Проследовав по ним, стражи правопорядка обнаружили мужчину, который разбирал инвалидную коляску. Бойцы вневедомственной охраны задержали подозреваемого, им оказался неработающий вологжанин 1967 г. р., проживающий на соседней улице, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским, возбуждено уголовное дело.