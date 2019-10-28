В Череповце посетитель гостиницы рассыпал наркотик на стойке администратора

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали посетителя гостиницы, который вёл себя неадекватно. При себе мужчина имел наркотик, который рассыпал на стойке администратора.

Вечером 26 октября в гостиницу на ул. Ломоносова зашёл неизвестный мужчина, который вёл себя неадекватно, грубил персоналу и постояльцам.

«Работники заведения попросили его покинуть помещение, но мужчина стал скандалить, нецензурно ругаться и мешать работе персонала. Затем он подошел к стойке администратора и, достав из кармана пакетик, высыпал на стол вещество голубого цвета», — сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Работники организации не смогли понять, чего хочет посетитель, и нажали на кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы задержали нарушителя. Им оказался 39-летний местный житель. Череповчанин рассказал, что хранил наркотик для личного потребления.

Задержанного передали полицейским. По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVo сообщал, что вологжанина, который в коридоре отделения полиции угостил незнакомку гашишем, приговорили к году колонии. Инцидент произошел в одном из отделов УМВД областной столицы в июне этого года.