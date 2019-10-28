Суд приговорил вологжанина к 9 годам лишения свободы за жестокое убийство знакомого во время пьянки

В Вологде суд признал 27-летнего ранее судимого местного жителя виновным в убийстве знакомого и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. После совершения преступления, обвиняемый уехал из города, но был разыскан полицией.

22 декабря 2018 года в квартире дома на улице Молодёжной между обвиняемым и его 32-летним знакомым во время застолья произошла ссора. Судом и следствием было установлено, что в ходе конфликта мужчина нанёс пострадавшему «множественные удары руками, ногами, подручными предметами и ножом». От полученных травм и кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимый скрылся с места преступления, но был разыскан в Вологодском районе и заключён под стражу.

«Задержанный написал явку с повинной, в которой указал, что он приехал в г. Вологду из района вместе со своим другом. В квартире у приятеля на улице Молодежной уже находился потерпевший, который во время распития спиртного стал некрасиво себя вести и у них возник конфликт, а затем и драка. Задержанный ударял потерпевшего руками и бутылкой по голове, затем взял нож и нанес им удары в область шеи», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда потерпевший уже не смог встать, обвиняемый продолжил распивать спиртное и уснул. На следующее утро, узнав, что пострадавший скончался, мужчина покинул город.

Судом вологжанину назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.