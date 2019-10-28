Литературный фестиваль «Плюсовая поэзия» пройдет в Вологде 2 и 3 ноября

28.10.2019 [Культура]

15-й Международный литературный фестиваль «Плюсовая поэзия» пройдёт в Вологде в ближайшие выходные, 2 и 3 ноября. На него уже по традиции приедут литераторы из Череповца, Липецка, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Северодвинска, Ростова-на-Дону, Минска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Фестиваль в этот раз будет проходить на нескольких площадках: в зале Областного училища искусств, в областной библиотеке и в литературной резиденции "Дом дяди Гиляя". Вход на все мероприятия свободный.

Начнётся фестиваль в областной библиотеке 2 ноября с круглого стола под названием «Игра литературных престолов: зима близко? Исчез ли текст из литпроцесса?» Возглавят обсуждение литературные критики из Москвы. Затем пройдут презентации новых книг, чтения дебютантов и уже известных поэтов.

Анастасия Астафьева, дочь Нины Веселовой и Виктора Астафьева, представит на фестивале документальный фильм о Василии Шукшине «Калина горькая», снятый по сценарию её мамы. Показ состоится 3 ноября в 11:00 в "Доме дяди Гиляя".

Лекцию о современной вологодской литературе прочтет кандидат филологических наук Диана Минец из Череповца. Послушать её можно 2 ноября в 14:45 там же, в литературной резиденции.

Музыкальная часть фестиваля — концерт поэта Елены Пестеревой и автора-исполнителя Татьяны Пучко.

3 ноября в Заречье пройдёт литературный флэш-моб «Километры стихов», участники которого будет читать стихи, осматривать отреставрированные пространства и знакомиться с историей города. Начало в 14.00 у дома № 15 по улице Чернышевского.

Присоединиться к мероприятиям сможет любой желающий. Вход свободный.

Подробную программу мероприятий можно найти в группе фестиваля в соцсети

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