В школах и детсадах Череповца не хватает педагогов

Участники открытого заседания профсоюзного комитета работников образования Череповца заявили об острой нехватке педагогических кадров в городе. В мероприятии приняли участие профсоюзные активисты, а также депутаты ЗСО и Гордумы.

«В начале этого года у нас остро встал вопрос нехватки педагогических кадров. Ситуация, которая сложилась в Череповце, характерна для России в целом. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург. Причин нехватки несколько. Главная — низкая зарплата. В соответствии с майскими указами президента зарплата педагогов должна быть доведена до средней по региону. Указы выполняются только за счет увеличения нагрузки на педагогов. Сегодня стало нормой, что педагог берет на себя от 1,8 до двух ставок — это сверхэксплуатация! Педагоги устают, что тоже способствуют оттоку кадров», — цитирует председателя профсоюза работников образования Наталию Кукушкину официальный сайт Череповца.

При этом в городе действуют меры поддержки молодых педагогов: им доплачивают к зарплате четыре тысячи рублей и компенсируют затраты на аренду жилья. Однако это ситуацию не спасает. Особенно критичная ситуация сложилась в школах с углубленным изучением предметов. По словам председателя профкома школы № 26 Марии Таничевой, зарплата сотрудников в таких школах меньше, чем в других образовательных учреждениях.

- Между тем, достижения наших учеников значительны и являются результатом труда педагогов. У нас возникает закономерный вопрос: почему такой труд не поощряется, почему размер стимулирующего фонда нашей школы в разы меньше, чем в других школах? — выступила председатель профкома школы № 26 Мария Таничева.

Учителя предлагают ввести базовую ставку оплаты труда педагогов в размере двух МРОТ. Сейчас минимальный должностной оклад педагогов в Вологодской области составляет 3407 рублей.

- У нас есть инициатива внести изменения в Трудовой кодекс: закрепить минимальный базовый оклад педагога в размере двух МРОТ с возможностью индексации. Трудовое законодательство должно быть едино для всех: независимо от того, работает учитель в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце или Архангельске. Не должно быть такого расслоения, как сейчас, — считает председатель профкома школы № 40 Юрий Лысаков.

Председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению законодательного собрания области Людмила Ячеистова, рассказала, что в июне 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания, где рассматривался вопрос повышения качества образования. Там было предложено установить базовую часть оплаты труда педагогов в размере 70% от средней зарплаты по региону.

Добавим, что в Вологде тоже не хватает учителей и работников детсадов, однако об этой проблеме открыто не заявляют.