Жителя Вологды задержали по подозрению в торговле поддельными медсправками

28.10.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские вычислили торговца поддельными медицинскими справками. Зачастую его клиентами становились люди, которым нужно было получить водительское удостоверение.

В сентябре в городском отделе ГИБДД было пресечено сразу несколько попыток получить удостоверения водителя на основании поддельных меддокументов. В ходе оперативной работы полицейские заподозрили в торговле фальшивыми справками 29-летнего местного жителя. 

— Стражи порядка связались с ним под предлогом приобретения справки и договорились о встрече в районе улицы Гагарина. Молодой человек передал стражам порядка конверт, в котором находилась медицинская справка с печатью одного из вологодских медицинских учреждений, а также образец по ее заполнению.  Когда он понял, что перед ним полицейские, то не стал отпираться, и сразу во всем сознался, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

По словам задержанного, на одном из интернет-сайтов по поиску работу он получил предложение стать курьером. Нужно было в обозначенном месте забирать конверты с документами и передавать их заказчикам, попутно объясняя, что и как заполнять. Вологжанин говорит, что лично со своим работодателем знаком не был, а все переговоры велись только по телефону. Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников группировки.

Возбуждены дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).  

Тэги: справка, подделка документов

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