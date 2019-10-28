В Вологде презентуют сборник стихотворений поэтов Первой мировой войны

Презентация книги «Поэты Первой мировой. Британия, США, Канада» пройдёт в Вологде 3 ноября в рамках фестиваля «Плюсовая поэзия».

Это уже второй том. В первом, который вышел несколько лет назад, были собраны переводы стихов поэтов Германии и Австро-Венгрии периода Первой мировой.

Книгу в Вологде представит поэт и переводчик Антон Чёрный.

— В новой книге представлены работы 38 авторов, 17 переводчиков, множество иллюстраций, выдержек из фронтовых мемуаров и писем, автографов и факсимиле первоизданий. Работа над книгой заняла чуть больше трёх лет. Всего, с учётом первого выпуска, эта серия делается уже шесть лет, с 2013 года, — рассказывает переводчик Антон Чёрный. — Составителями книги выступили мой коллега, доктор философии Артём Серебренников, и я. Честно скажу, если бы не энтузиазм и титаническая работоспособность Артёма, я бы в одиночку книгу не дотянул. Большой вклад в работу внесли переводчики Дмитрий Манин, Александр Триандафилиди, Александр Панов. Научным консультантом серии по-прежнему остаётся наш старший коллега Евгений Витковский.

В книге есть переводы стихов Редьярда Киплинга, Томаса Харди, Артура Конан Дойла, Зигфрида Сассуна, Говарда Филипса Лавкрафта, а также и вовсе не известных в России авторов классических стихотворений того периода.

— Сатира и скорбь, экзистенциальный мрак и окопный шансон — всему нашлось место в этой пёстрой книге, нашем маленьком памятнике ушедшей эпохе, её героям и мученикам, — говорит Антон Чёрный.

Средства на издание книги авторы собирали на краудфандинговой площадке в интернете

Презентация книги пройдёт 3 ноября в 15.00 в Литературной резиденции "Дом дяди Гиляя" по адресу: Вологда, ул. Чернышевского, 15. Вход свободный.