Выставка о затопленных деревнях откроется в Белозерске

29 октября в Белозерске в доме-музее Сергея Орлова откроется выставка, посвященная затопленным деревням. Свое название она получила по первой строчке одного из стихотворений поэта: «Моей деревни больше нету…». Оно о селе Мегра, попавшем в зону затопления при строительстве Волго-Балтийского водного пути.

— Среди экспонатов — предметы из фондов Белозерского областного краеведческого музея, семейных архивов, документы, книги, аудио- и видео-материалы. Мегра — родное село поэтов Сергея Орлова, Сергея Викулова и сотен переселенцев. Деревни нет, но она жива, пока жива память о ней, — сообщает музей на своей странице в соцсети.

В книге «История Волго-Балта», которая также будет представлена на выставке, есть скупые строки о том, что при заполнении водохранилищ и подъеме уровня воды на трассе Волго-Балта из зоны затопления перенесли 4600 дворов и 2600 колхозных построек различного типа.