Вологжанин поджигал дачи, потому что ему нравилось смотреть, как разгорается огонь

В Вологодском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который поджёг несколько дачных домов.

С мая в полицию поступило несколько заявлений о возгорании дачных домиков. В первом случае неизвестный проник в помещение и поджёг обои, во втором — одежду, висевшую в доме, в третьем — в дом через незастеклённое окно была брошена горящая газета. Общий ущерб от действий злоумышленника составил порядка 318 тысяч рублей.

Как рассказали корреспонденту NewsVo в пресс-службе областного УМВД, на местах происшествий было сложно найти отпечатки и следы злоумышленника, поскольку они смывались водой во время тушения пожаров.

Личность поджигателя удалось установить благодаря информации, полученной от оперативников уголовного розыска. Им оказался 29-летний местный житель. Во время допроса он признался в содеянном.

«Он рассказал полицейским, что поджигал дачи, используя то, что можно поджечь, принесенными с собой спичками. А как только убеждался, что пламя распространяется, уходил и наблюдал за этим со стороны. Причиной своих поступков злоумышленник объяснил тем, что ему нравится, как разгорается огонь и поглощает собой предметы и строения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы