В Великом Устюге предпринимателю, работавшему на благоустройстве набережной, задолжали 2,5 млн рублей

25.10.2019 [Общество]

В Великом Устюге предпринимателя, который занимался укладкой брусчатки во время благоустройства набережной, обманули с оплатой. Генподрядчик задолжал ИП более 2.5 миллионов рублей. Об этом депутат ЗСО Антон Холодов сообщил на своей странице в соцсети.

— Когда был заключен госконтракт на благоустройство набережной, и выиграла этот тендер компания «Интелстрой», они обратились к индивидуальному предпринимателю Виктору Голованову, и по поводу покупки брусчастки, а также по ее укладке. Постепенно деньги выплачивались, но не в полной сумме по выставленным счетам. Но сумма задолженности образовалась внушительная — более 2,5 млн рублей, — рассказывает на видео супруга Виктора Голованова. 

По данному факту составлено заявление в прокуратуру. 

Новую пешеходную набережную в Великом Устюге открыли в августе 2019 года. Сайт губернатора Вологодской области сообщает, что стоимость проекта – более 45 миллионов рублей, деньги выделялись как из областного, так и из местного бюджетов (96% и 4%).

 

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