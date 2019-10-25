В Вологодской области обещают снизить транспортный налог на маломощные автомобили

В Вологодской области планируют снизить транспортный налог для владельцев малоимущих автомобилей. Уже с 1 января 2020 года вологжане станут платить не 25 рублей, как сейчас, а 15 рублей за лошадиную силу.

Об этом глава региона Олег Кувшинников объявил на заседании областного Государственного совета.

«Мы постоянно совершенствуем региональное налоговое законодательство в сторону справедливого распределения налоговой нагрузки. Считаю, что в области необходимо снизить налог на маломощные автомобили. Поручаю Департаменту финансов подготовить пакет необходимых документов для снижения транспортного налога для машин мощностью до 100 лошадиных сил включительно с 25 рублей до 15 рублей за лошадиную силу», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, будут продлены льготы по транспортному налогу отдельным категориям граждан, с учетом адресного подхода. Так, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил включительно, мотоциклы и мотороллеры - до 40 лошадиных сил, грузовые автомобили - до 85 лошадиных сил, а также моторные лодки. Эти льготы распространяются на одно транспортное средство по выбору владельца.

Также определены категории граждан, которые могут не оплачивать налог в отношении любого вида техники независимо от мощности двигателя и категории. Например, Герои РФ, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, ветераны боевых действий.

По данным областного правительства, на сегодня в регионе льготы по транспортному налогу предоставляются 86 тысячам автовладельцев, то есть каждому четвертому вологодскому автомобилисту.