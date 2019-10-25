В Великом Устюге откроется выставка новогодних открыток XX века

25.10.2019 [Культура]
В Великом Устюге откроется выставка новогодних открыток XX века

Выставка «Новый год. Открытки из прошлого» откроется в Великом Устюге 1 ноября. На ней будут представлены почтовые карточки разных периодов XX века. Среди них есть как российские, так и зарубежные образцы, фотооткрытки из фондов музея, редкие экземпляры начала XX века.

— В экспозиции открытки 30-х годов, послевоенных лет, поздравительная новогодняя телеграмма из 60-х. У художников каждого десятилетия свои излюбленные сюжеты. На открытках 70-х отважные соотечественники покоряют космос и Антарктиду, мчатся праздничные тройки, пляшут и смеются обаятельные зверята художника Владимира Зарубина, творчеству которого в экспозиции посвящена отдельная витрина, — сообщает Великоустюгский государственный музей-заповедник. 

Посетители выставки также смогут познакомиться с частью коллекции филокартиста Владимира Мастракова, которую он подарил музею в 2006 году.

Выставка будет работать в депозитарии Великоустюгского музея-заповедника на Советском проспекте, 58 до октября 2020 года. 

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