Двух жителей Вологды приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство собутыльника

Суд вынес приговор двум вологжанам 47 и 32 лет, признанным виновными в убийстве собутыльника. Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.

Как ранее сообщал NewsVo, в марте 2019 года тело потерпевшего рядом с домом №86 на ул. Кирова, обнаружила местная жительница, гулявшая с собакой. Полицейские установили личность погибшего и задержали двух его собутыльников по подозрению в убийстве.

Как установил суд, в квартире, где все трое распивали спиртное, между потерпевшим и подозреваемыми произошла ссора, в ходе которой у последних возник умысел на убийство. Мужчины избили потерпевшего. Один из них начал его душить, пока собутыльник не потерял сознание. После этого мужчины топором нанесли пострадавшему множественные удары в область шеи, от которых он скончался.

Один из обвиняемых, угрожая другому убийством, потребовал помочь ему избавиться от тела. Убитого вытащили на улицу, где угрожавший похитил и сжёг его паспорт.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому. Кроме того, каждого из мужчин обязали выплатить по 800 тысяч рублей матери. Жене погибшего они должны выплатить по 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.