В Вологде пройдёт городской турнир по компьютерной игре «Counter-Strike»

В Вологде открылась регистрация на городской турнир по компьютерной игре «Counter-Strike: Global Offensive». Для участия желающим требуется собрать команду из 5 человек и до 27 октября заполнить интернет-форму заявки.

«Игры группового этапа пройдут в онлайн-формате. Восемь лучших команд попадут в плей-офф, этап будет организован в LAN-формате на базе Вологодского колледжа связи и информационных технологий. Лучшая команда получит призы и подарки от спонсоров», — пишет портал upinfo.ru

В компьютерной игре «Counter-Strike: Global Offensive» игроки делятся на две команды, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель.