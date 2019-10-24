В Вологде пройдёт городской турнир по компьютерной игре «Counter-Strike»

24.10.2019 [Общество]

В Вологде открылась регистрация на городской турнир по компьютерной игре «Counter-Strike: Global Offensive». Для участия желающим требуется собрать команду из 5 человек и до 27 октября заполнить интернет-форму заявки.

«Игры группового этапа пройдут в онлайн-формате. Восемь лучших команд попадут в плей-офф, этап будет организован в LAN-формате на базе Вологодского колледжа связи и информационных технологий. Лучшая команда получит призы и подарки от спонсоров», — пишет портал upinfo.ru

В компьютерной игре «Counter-Strike: Global Offensive» игроки делятся на две команды, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель.

Тэги: киберспорт, компьютеры, игры

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