Череповчанка фиктивно прописала шестерых мигрантов на даче своего отца

В Череповце сотрудники полиции выявили факт фиктивной постановки на регистрационный учет по месту проживания шестерых иностранных граждан.

«18-летняя девушка в августе 2019 года фиктивно постановила на учет иностранных граждан. Череповчанка прописала в дачном домике своего отца мигрантов, которые фактически в нем не проживали. Всего за указанный период она зарегистрировала шестерых выходцев из стран ближнего зарубежья», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.