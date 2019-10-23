Новым главой Грязовецкого района стал самовыдвиженец, поддержавший решения единороссов

23.10.2019 [Политика]
Новым главой Грязовецкого района стал самовыдвиженец, поддержавший решения единороссов

Депутаты Земского собрания Грязовецкого района избрали главой муниципалитета Сергея Фекличева, который ранее работал в МВД. Накануне он официально вступил в должность, сообщает газета "Сельская правда".

Глава района, согласно уставу, избирается из числа депутатов Земского собрания. Предыдущий глава, Михаил Лупандин, на осенних выборах депутатов проиграл, не сумев набрать необходимого количества голосов.

Кандидатура Сергея Фекличева была поддержана единогласно. Депутатом он был избран как самовыдвиженец, однако после избрания стал на первом же собрании депутатов поддерживать решения "Единой России" - об этом рассказали представители партии КПРФ.

- Для нас стало неожиданностью, что бывший начальник УВД (ред. - Сергей Фекличев), который предварительно давал согласие работать совместно с нами и поддержать наши предложения по кандидатурам, повернулся на 180 градусов. Сейчас и он, и второй бывший начальник УВД говорят, что раньше они меньше знали, а теперь прозрели и полностью поменяли свое мнение, - рассказала после собрания представительница КПРФ Евгения Копничева.

На собрании совета депутатов в Грязовце 10 октября коммунисты предложили провести тайное голосование по всем главным вопросам.

- Дело в том, что компания единороссов, избравшихся в совет, очень неоднородна, и некоторые из них могли бы голосовать самостоятельно, но так, чтобы об этом никто не узнал, - пишет портал вологодского отделения КПРФ.

Однако Сергей Фекличев обеспечил большинство (8 из 15) для блокирования решения о тайном голосовании, что и было нужно единороссам. Видимо, такое решение он принял после того, как сотрудник департамента внутренней политики Вологодской области Трунин передал ему какую-то бумагу во время собрания совета депутатов.

Тэги: глава района, выборы, Единая Россия
Фото газеты Грязовецкого района "Сельская новь"

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