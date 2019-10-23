Прожиточный минимум пенсионеров в Вологодской области в 2020 году составит 9 572 рубля

23.10.2019 [Экономика]

23 октября на сессии законодательного собрания Вологодской области депутаты установили величину прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2020 год.

«Мы установили размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год в сумме 9572 рубля. Это почти на 700 рублей больше, чем в текущем году. Он, в первую очередь, определяет размер социальный доплаты к пенсиям малоимущих, то есть тех, кто получают ее в размере ниже прожиточного минимума», — пояснил заместитель губернатора, полномочный представитель главы региона и правительства области в законодательном собрании Эдуард Зайнак.

По предварительным оценкам, получателями выплаты в регионе будут более 35 тысяч человек. Затраты на эти цели составят почти 1,2 млрд.рублей в течение 2020 года, из которых более трехсот миллионов рублей — это выплата за счет бюджета региона.

Еще один законопроект, принятый на сегодняшней сессии депутатами, касается изменений в закон о государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Вологодской области.

«Сегодняшние изменения предусматривают, что информационная и организационная поддержка тем, кто желает реализовать инвестиционные или бизнес-проекты на территории Вологодской области, будет оказываться в режиме „единого окна“. Эту функцию с 2020 года будет выполнять АНО „Мой бизнес“, — рассказал замгубернатора Эдуард Зайнак. — Это значительно упростит взаимодействие потенциальных инвесторов и представителей бизнеса с органами власти, которые сегодня призваны способствовать улучшению инвестиционного климата на территории области и создать условия для занятия бизнесом».

Пресс-служба правительства Вологодской области сообщает, что привлечение инвестиций кажет значительный экономический и социальный эффект, позволяя создавать новые рабочие места, увеличивать поступления в бюджеты всех уровней и повышать качество жизни на территории региона.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

Тэги: пенсионеры

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