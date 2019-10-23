Жительницу Тотьмы, до смерти избившую знакомую сковородкой, приговорили к пяти годам колонии

23.10.2019 [Происшествия]

29-летнюю жительницу Тотьмы признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой, повлекшем по неосторожности ее смерть. От рук подсудимой погибла ее 30-летняя знакомая.

Как ранее сообщал NewsVo, преступление было совершено в период с 6 по 16 января 2019 года. В квартире их общего приятеля в Тотьме между подозреваемой и ее знакомой произошел конфликт. Обе девушки были пьяны.

- В ходе ссоры обвиняемая металлической сковородой и иными подручными предметами нанесла несколько ударов в область головы и ног потерпевшей. В результате тупой травмы головы и кровоизлияния женщина скончалась утром 21 января 2019 года у себя дома, -  сообщает региональное управление следственного комитета.

В течение нескольких месяцев следователи тщательно разбирались во всех обстоятельствах произошедшего и причинах смерти 30-летней женщины. Был проведен обширный комплекс судебных экспертиз, а также очные ставки обвиняемой со свидетелями. Детально изучены обстоятельства последних дней жизни потерпевшей. Как выяснили следователи, обвиняемая в 2009 году уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

На суде обвиняемая свою вину не признала, давать показания отказалась. Ей было назначено наказание в виде 5 лет 10 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима (присоединено не отбытое по предыдущему приговору наказание). Кроме того, она должна будет выплатить матери погибшей девушки 100 тысяч рублей., сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

 

Тэги: избиение

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