Семья из Череповца, в которой родились тройняшки, получит 500 тысяч рублей из бюджета

22.10.2019 [Общество]

Полмиллиона рублей из городского бюджета получит череповецкая семья, в которой в июне родились тройняшки. Инициативу мэрии города об оказании единовременной социальной помощи 22 октября поддержали депутаты городской Думы.

— Родители счастливы в кубе: мальчик Кирилл и девочки Виктория и Анастасия родились 21 июня. В Череповце — это первый случай рождения тройняшек за последние три года. До этого «тройной» рекорд был поставлен в 2016 году, — сообщает Череповецкая гордума.

Три года назад в Череповце на свет появились два мальчика и одна девочка.

Как ранее сообщал Newsvo, в Вологодской области семьям, в которых родилось сразу несколько детей, также будут выплачивать по 100 тысяч за каждого ребенка, начиная с третьего. Соответствующие изменения в закон области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» депутаты приняли в январе 2019 года.

Тэги: тройня, дети, выплаты

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