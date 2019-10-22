В Череповце сотрудница банка присвоила 60 тысяч рублей взносов клиентов по кредитам

22.10.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 30-летнюю местную жительницу, подозреваемую в присвоении денежных средств клиентов банка. Воспользовавшись служебным положением, череповчанка похитила 60 тысяч рублей из средств, которыми заёмщики расплачивались по кредитам. 

К череповецким полицейским обратилась управляющая одной из финансовых организаций города с заявлением о хищении денег клиентов. Женщина рассказала, что в офис банка обращаются граждане, которым приходят уведомления с требованием погасить задолженность, хотя они уже закрыли кредит и получили квитанции об оплате.

Правоохранители установили, что хищения совершались с января по июль бывшей работницей банка. 30-летнюю женщину задержали и доставили в отдел полиции, где подозреваемая признала свою вину и пояснила, что пошла на преступление из-за трудного материального положения.

«Как выяснили дознаватели, череповчанка оформляла документы по погашению кредита, забирала у клиентов наличные деньги, но в базу информацию о погашении задолженности не вносила. Таким образом, подозреваемая похитила более 60 тысяч рублей. Присвоенные денежные средства она потратила на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

 

Тэги: кредиты

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