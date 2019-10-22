Сыр с соленым огурцом и укропом предложат гостям молочного форума в Вологде

Выставка продуктов молочной индустрии пройдет в «Русском доме» Вологды 24-25 октября в рамках всеросийского молочного форума. Свои товары представят как вологодские производители, так и фирмы из других регионов России.

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия представит на выставке уникальную молочную продукцию, выработанной студентами и аспирантами академии в экспериментальном цехе кафедры технологии молока и молочных продуктов.

— Шанс попробовать эти продукты выпадает не часто, поскольку на полках магазинов они не представлены, — сообщает пресс-служба ВГМХА.

Так, например, в этом году гости молочного форума смогут попробовать сливочное масло с экстрактом цикория и с добавлением сиропа шиповника. Кроме того, на выставке будет представлено соленое масло и «Закусочное» — со смесью пряностей и чеснока, сыр с арахисом, с семенами льна, пряный сыр со специями и сыр с соленым огурцом и укропом, а также сыр полутвердый «Сусанинский».

Кроме того, в этом году на форуме презентуют два напитка на основе молочной сыворотки: с иван-чаем и медом, и согревающий с имбирем и медом. Мед для напитка был собран на учебной пасеке Вологодской ГМХА.