Школьника из Белозерска, которого ранил ручкой в глаз одноклассник, выписали из больницы

22.10.2019 [Происшествия]

Белозерского школьника, которого ранил ручкой в глаз одноклассник, выписали из больницы, ребенок вернулся домой. Операция прошла успешно, глаз видит, однако после реабилитационного периода будет проведено повторное обследование.

Группа On-line Белозерск сообщает, что некоторое время мальчик будет на домашнем обучении.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел 10 октября в школе №1 Белозерска. В конце урока один из третьеклассников ранил другого ручкой в глаз. Директор школы рассказала NewsVo, что все произошло случайно, и ручка просто отскочила. Так это или нет, выяснят полицейские в ходе проверки.

Тэги: дети, школа

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