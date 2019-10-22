Школьника из Белозерска, которого ранил ручкой в глаз одноклассник, выписали из больницы

Белозерского школьника, которого ранил ручкой в глаз одноклассник, выписали из больницы, ребенок вернулся домой. Операция прошла успешно, глаз видит, однако после реабилитационного периода будет проведено повторное обследование.

Группа On-line Белозерск сообщает, что некоторое время мальчик будет на домашнем обучении.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел 10 октября в школе №1 Белозерска. В конце урока один из третьеклассников ранил другого ручкой в глаз. Директор школы рассказала NewsVo, что все произошло случайно, и ручка просто отскочила. Так это или нет, выяснят полицейские в ходе проверки.