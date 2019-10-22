В Вологде пенсионеры и дети с ограниченными возможностями здоровья вместе занимаются танцами

22.10.2019 [Общество]

В Вологде в рамках проекта «Инклюзив = Позитив» пенсионеры и дети с ограниченными возможностями здоровья вместе занимаются танцами. Проект реализуется интегральной студией эстрадного танца «Дежавю» совместно с фондом «Земля Вологодская» на средства гранта Фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Репетиции сейчас посещает 15 вологжан пожилого возраста и более 20 детей, сформировано несколько групп. Совместные занятия танцами — инновационная методика инклюзивного воспитания ребят с ОВЗ.

— Сейчас мы занимаемся совместной постановкой народного танца «Колечко» под динамичную музыку и дружное внимание старших к младшим. На репетициях царит атмосфера тепла, улыбок и трогательной заботы людей красивого возраста к детям с ОВЗ. Я думаю, опыт, который получат в итоге обе стороны станет неоценимым, — говорит руководитель проекта, хореограф Марина Зайцева.

 

Как рассказали NewsVo в фонде «Земля Вологодская», занятия в танцевальной студии будут продолжаться до конца года, а в январе итоговым мероприятием проекта станет праздничная программа «Рождественская сказка». На отчетном концерте участники проекта покажут танцы, которые они разучат за это время.

 

 

Тэги: дети

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