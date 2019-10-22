В Вологодской области вводят режим ЧС из-за дождей и гибели сельхозкультур

22.10.2019 [Экономика]

В агропромышленном комплексе Вологодской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за затяжных дождей и неурожая. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС регионального правительства, сообщает пресс-служба губернатора.

«Затяжные дожди и низкие температуры на протяжении последних трех месяцев существенно повлияли сначала на срок созревания и урожайность, а затем и на уборку ряда сельскохозяйственных культур. Сегодня техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами, часть урожая нам просто не собрать», — рассказал губернатор области Олег Кувшинников. 

Хуже всего в Вологодской области обстоит ситуация с уборкой льна (собрано 23%), а также зерновых и зернобобовых культур (собрано 80%). Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 млн. рублей. Гибель материальных ценностей (льнотреста в ленте) предварительно оценивается в 31,4 млн. рублей.  При этом 81% от запланированного объема картофеля уже убрано — накопано 56,2 тысяч тонн. Кроме того, собрано 7,4 тонн овощей открытого грунта (93% от планового сбора овощей). Работа на полях, если позволит погода, будет продолжаться до середины ноября.

 «При планировании бюджета на 2020 год мы уже заложили дополнительные 20 миллионов рублей на приобретение семян и внесли изменения в порядок субсидирования приобретаемой аграриями специализированной техники. Это позволит оказать помощь нашим предприятиям в большем объеме», — рассказал начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

Глава региона Олег Кувшинников пообещал увеличить меры государственной поддержки тем предприятиям, которым в новом сезоне потребуется дополнительная закупка техники и семенного фонда.

Ранее NewsVo сообщал, что режим ЧС из-за гибели посевов в Вологодской области уже вводился осенью 2017 года. Тогда ущерб оценивали в 350 млн рублей. 

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

 

 

Тэги: сельское хозяйство, ЧС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске начали бурить третью скважину для ликвидации ЧП
Предприниматели устроили стрельбу в Кирилловском районе: пострадали три человека
Из-за приставов у жителя Вологды дважды за неделю сняли с карты половину зарплаты
В Череповце на пост мэра претендует предпринимательница, некачественно работавшая по госконтрактам
В Белозерске два раза потратили деньги на проект стадиона, а теперь рискуют не построить его в срок
В Великом Устюге спасли пьяного мужчину, который хотел спрыгнуть с моста
20 килограммов санкционных сыров и колбас сожгли в Вологде
Напавшего на 6-летнего мальчика жителя Вожеги приговорили к четырем годам колонии
В Вологде умер хранитель Дома Шахова, краевед и фотограф Леонид Стариков
Росстат: реальные доходы россиян осенью резко выросли на 3%
16.10.2019 [Общество]

Комитет по охране объектов культурного наследия согласовал незаконный баннер на историческом здании в Вологде

1782
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сыр с соленым огурцом и укропом предложат гостям молочного форума в Вологде
Школьника из Белозерска, которого ранил ручкой в глаз одноклассник, выписали из больницы
Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала золото Кубка России по пауэрлифтингу
В Вологде пенсионеры и дети с ограниченными возможностями здоровья вместе занимаются танцами
В Вологодской области вводят режим ЧС из-за дождей и гибели сельхозкультур
В Вологде двое мужчин ночью ворвались в дом к пенсионерке и ограбили ее
Суд обязал регоператора «Аквалайн» покупать баки на контейнерные площадки в Вологде
 


18.10.2019 [Общество]

В Белозерске два раза потратили деньги на проект стадиона, а теперь рискуют не построить его в срок

2731
0
22.10.2019 [БлогоVO]

Обязательно скоро приеду

112
0
20.10.2019 [Обзор Прессы]

Словарь канцеляризмов: 40 высокопарных фраз чиновников, которые не значат вообще ничего

924
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика