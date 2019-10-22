В Вологодской области вводят режим ЧС из-за дождей и гибели сельхозкультур

В агропромышленном комплексе Вологодской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за затяжных дождей и неурожая. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС регионального правительства, сообщает пресс-служба губернатора.

«Затяжные дожди и низкие температуры на протяжении последних трех месяцев существенно повлияли сначала на срок созревания и урожайность, а затем и на уборку ряда сельскохозяйственных культур. Сегодня техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами, часть урожая нам просто не собрать», — рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

Хуже всего в Вологодской области обстоит ситуация с уборкой льна (собрано 23%), а также зерновых и зернобобовых культур (собрано 80%). Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 млн. рублей. Гибель материальных ценностей (льнотреста в ленте) предварительно оценивается в 31,4 млн. рублей. При этом 81% от запланированного объема картофеля уже убрано — накопано 56,2 тысяч тонн. Кроме того, собрано 7,4 тонн овощей открытого грунта (93% от планового сбора овощей). Работа на полях, если позволит погода, будет продолжаться до середины ноября.

«При планировании бюджета на 2020 год мы уже заложили дополнительные 20 миллионов рублей на приобретение семян и внесли изменения в порядок субсидирования приобретаемой аграриями специализированной техники. Это позволит оказать помощь нашим предприятиям в большем объеме», — рассказал начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

Глава региона Олег Кувшинников пообещал увеличить меры государственной поддержки тем предприятиям, которым в новом сезоне потребуется дополнительная закупка техники и семенного фонда.

Ранее NewsVo сообщал, что режим ЧС из-за гибели посевов в Вологодской области уже вводился осенью 2017 года. Тогда ущерб оценивали в 350 млн рублей.