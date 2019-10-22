Жительница Тарногского района убила приревновавшего ее сожителя ударом ножа в шею

22.10.2019 [Происшествия]

Жительница Тарногского района арестована по подозрению в убийстве сожителя. Известно, что 45-летняя женщина ранее уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Трагедия произошла в ночь на 19 октября в деревне Плошиловская. По версии следствия, пьяная подозреваемая, находясь у себя дома, поссорилась с сожителем.

— В ходе ссоры с приревновавшим ее сожителем 1964 г. р. нанесла мужчине один удар ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Выяснилось, женщина в 2012 году была осуждена к 5,5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью человека, причем потерпевший в итоге умер. В августе 2016 года она освободилась из колонии условно-досрочно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ведется следствие.

 

Тэги: убийство, ревность

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