Вологжанка отобрала у пьяного грабителя свою сумочку и вызвала полицию

На улице Северной в Вологде женщина отобрала назад свою сумку у грабителя, который выхватил вещь из ее рук, а потом вызвала полицию. Инцидент произошел днем 18 октября на остановке общественного транспорта.

Сигнал о том, что на остановке злоумышленник пытается украсть вещи у женщины, поступил наряду группы задержания вневедомственной охраны около 11.30. Через несколько минут бойцы Росгвардии прибыли на место. 34-летняя вологжанка рассказала, что к ней подошел неизвестный пьяный мужчина, выхватил у нее сумочку и забрал ее кошелек.

— Женщина отобрала свое имущество и позвонила стражам правопорядка, а незнакомец скрылся, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Обследовав прилегающую к остановке территорию, росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже, которым оказался 59-летний житель Сокольского района. Его доставили в отдел полиции для для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.