В Великоустюгском районе осудили экс-главу поселения, разрешившего незаконно вырубить лес

22.10.2019 [Происшествия]

В Великом Устюге вынесли приговор бывшему главе сельского поселения Самотовинское, который разрешил незаконно вырубить сосны на участке, принадлежащем государству. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности на протяжении трех ближайших лет. 

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в мае 2016 года.

- По версии следствия, глава сельского поселения Самотовинское Великоустюгского района заключил с индивидуальным предпринимателем соглашение, по которому тот осуществил рубку сосны на лесном участке, относящемся не к землям поселения, а входящим в собственность Российской Федерации. Несмотря на то, что данное право собственности было подтверждено решением Вологодского областного суда от 13.09.2016, глава поселения не пресек порубку леса, - сообщало СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе следствия озвучивалось, что в результате незаконной рубки государству причинен особо крупный ущерб в размере 35,7 млн рублей. Однако на суде, как пишет газета "Устюжаночка", сумма ущерба уменьшилась до 10 млн рублей. Адвокаты подсудимого не согласны и с этой суммой, считают ее завышенной.

Как выяснил Newsvo, в мае 2016 года пост главы сельского поселения Самотовинское занимал Сергей Жирохов (избран в 2013 году, самовыдвиженец). В сентябре 2017 года он вновь был избран на эту должность как кандидат от «Единой России».

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).  20 ноября 2018 года в отношении главы поселения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 28 июня 2019 года арест заменили подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Гособвинитель ходатайствовал об отстранении от должности чиновника, и в июле 2019 года это ходатайство суд удовлетворил. 

Тэги: черные лесорубы

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