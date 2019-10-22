В Грязовце водитель иномарки сбил на дороге 10-летнюю девочку

22.10.2019 [Происшествия]
В Грязовце водитель иномарки сбил на дороге 10-летнюю девочку

В Грязовце на улице Ленина водитель иномарки сбил девочку, перебегавшую дорогу. Инцидент произошел 21 октября в 18.10.

По предварительной версии областного УМВД, 29-летний мужчина за рулем "Киа Сид", совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая дорогу перед близко едущей машиной в неустановленном месте. В результате ДТП ребенок был доставлен в Грязовецкую ЦРБ с различными травмами. Известно, что на одежде школьницы были светоотражающие элементы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что 5 октября в Тарногском Городке водитель «Рено» сбил 5-летнюю девочку. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

Фото пресс-службы областного УМВД

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