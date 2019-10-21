Вологжанин украл мобильник и угрожал прыгнуть с балкона, когда за ним пришли полицейские

21.10.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские за несколько часов разыскали подозреваемых в краже мобильного телефона у 35-летнего местного жителя. 

Мужчина обратился в дежурную часть и рассказал, что трое молодых людей после совместного распития алкоголя отобрали у него мобильник.

Потерпевший познакомился с подозреваемыми в возрасте от 12 до 20 лет на улице. Они решили отметить знакомство в подъезде одного из домов на ул. Воркутинской. Когда алкоголь закончился, молодые люди попросили мужчину сходить за добавкой, но получили отказ. Они отобрали у пострадавшего мобильный телефон и скрылись.

Выяснилось, что потерпевшему мужчине известен номер матери одного из подозреваемых. Созвонившись с женщиной и узнав номер её сына, полицейские договорились с ним о встрече, куда молодой человек привёл своего подельника. Молодые люди рассказали, что еще один фигурант дела может находиться в одном из общежитий на ул. Воркутинской. Полицейские направились по указанному адресу.

«Увидев полицейских, подозреваемый бросился к общему балкону 4-го этажа и заперся изнутри, после чего встал на перила и стал угрожать спрыгнуть. На помощь приехал еще один наряд ППСП. Пока один наряд вел переговоры со злоумышленником, полицейские другого наряда через балкон 3 этажа поднялись наверх и за ноги стащили молодого человека с перил», — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Похищенный телефон был найден у задержанного. Самого злоумышленника доставили в отдел полиции. Ведется следствие. 

Тэги: грабеж

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