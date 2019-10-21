Девочка-подросток из Грязовецкого района потратила с карты бабушки более 20 тысяч рублей

21.10.2019 [Происшествия]

В Грязовецком районе будут судить 16-летнюю девочку, которая потратила более 20 тысяч рублей с банковского счёта своей бабушки. Инцидент произошел в мае 2019 года.

По версии следствия, девушка, находясь в одной из деревень Грязовецкого района, с помощью телефона и карты бабушки, на которую зачислялась пенсия, получила доступ к ее счету. 

— Уехав с подругой в Вологду, обвиняемая решила потратить деньги бабушки. Менее чем за два дня она неоднократными переводами денежных средств потерпевшей с ее банковского счета на банковские карты посторонних лиц в общей сложности потратила 21,8 тыс. рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Бабушка подозреваемой решила, что в банке произошла ошибка, но девочка призналась, что деньги с карты потратила именно она.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой может грозить крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет. 

Тэги: хищение денег

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