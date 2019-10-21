Участники акции «Ночь искусств» в Вологодском кремле смогут посетить палаты Иосифа Золотого

3 ноября в Вологодском музее-заповеднике пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». Гостей музея будут ждать интерактивные программы, экскурсии, квесты, театральные и музыкальные выступления.

С 15:00 до 18:00 в экспозиции «Природа и история Вологодского края» посетителей приглашают на программу «Взгляд в прошлое». Она включает задания по исторической и природной тематике, мастер-классы и викторины. В последнем зале гости встретят художника-силуэтиста.

В 13:00 в художественном отделе Вологодского кремля стартует экскурсия по выставкам «Мир красочный, поющий и звенящий», «Острова традиций» и «Художники-ювелиры Вологодчины».

— Ещё одна экскурсия состоится в 14:00 — в палатах Иосифа Золотого. В обычные дни они закрыты для посещения, но в «Ночь искусств» гости музея смогут заглянуть в старинные торжественные залы, — сообщает пресс-служба музея-заповедника.

В Юго-Западной башне кремля в 15.00 театр-студия «Сонет» покажет вологжанам спектакль «Катькин день», а в 17:30 в Белом зале выступит оркестр под руководством Александра Султаншина.

Филиалы музея-заповедника также примут активное участие в «Ночи искусств». В 16:30 Музей кружева проведёт для гостей квест «Точка отсчёта», здесь же в 18:00 авторскую программу «Магия шёлка» представит Роман Захаров. Музыкальный вечер состоится в «Мире забытых вещей»: в 18:00 в музее начнётся концерт Владимира Сергеева «Эх, друг гитара». «Мост в прошлое» свяжет два столетия в Доме купца Самарина: интерактивная программа будет идти с 14:00 до 19:00.