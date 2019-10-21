Фильм «Калина красная» Василия Шукшина обсудят на встрече с киноведом в областной библиотеке

21.10.2019 [Общество]

В областной библиотеке 23 октября пройдет встреча с киноведом Татьяной Кануновой. Заседание клуба «Краеведческие среды» будет посвящено 90-летию со дня рождения Василия Шукшина и 45-летию его фильма «Калина красная».

— Весной 1973 года в Белозерске и ближайших селах Шукшин начал работу над картиной «Калина красная», ставшей последней режиссерской работой Шукшина, его исповедью. В фильме Василий Макарович блестяще исполнил главную роль, сама картина вызвала большой интерес у зрителей. «Калиной красной» восхищались Антониони, Феллини, на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку в апреле 1974 года фильм был награжден главным призом.

Автор книги «Кино Вологодчины» Татьяна Канунова и клуб «Краеведческие среды» всех желающих вспомнить Василия Шукшина и узнать о сохранении памяти о нем на вологодской земле.

 

Тэги: фильмы, кино, библиотека

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