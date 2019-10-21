В Вологде девушка-подросток без прав за рулем «Лады» устроила ДТП с пострадавшей

21.10.2019 [Происшествия]

В Вологде девушка-подросток за рулем «Лады» устроила ДТП с пострадавшей. Авария произошла около 16 часов на перекрестке улиц Чернышевского и Карла Маркса в областной столице.

— По предварительным данным 17–летняя девушка, не имея водительского удостоверения на право управление транспортным средством, на автомобиле Лада Приора при повороте налево на запрещающий сигнал светофора допустила столкновение с автомобилем Митсубиси Аутлендер, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП пострадала 12-летняя пассажирка иномарки. Ей назначено амбулаторное лечение.

Тэги: ДТП, подростки

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