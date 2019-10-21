В Вытегре завершается первый этап благоустройства городской набережной

21.10.2019 [Общество]

В Вытегре завершается первый этап благоустройства городской набережной: основная часть работ выполнена, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2018 году город одержал победу в конкурсе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, представив проект «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика». Сумма федерального гранта составила 55 миллионов рублей. 

«Сейчас работы по восстановлению исторического облика набережной подходят к завершению: заасфальтирована центральная аллея, вымощены пешеходные дорожки, смонтирован светомузыкальный фонтан, работает освещение. К 1 ноября будут установлены деревянные архитектурные формы», - пояснил замгубернатора Виктор Рябишин.

 

Видео районной газеты "Красное знамя"

Реконструкция набережной в Вытегре также является частью крупного проекта по созданию туристического кластера «Вытегорье - корабельная сторона», который входит в еще более масштабный проект развития круизного туризма «Русские берега». В связи с этим ожидается второй этап ремонтных работ на набережной. Администрация района уже приступила к разработке проекта, который сейчас направлен на экспертизу.

Во время визита в Вытегру заместитель губернатора Виктор Рябишин также проинспектировал ход ремонтных работ в киноконцертном зале «Волго-Балт» В планах на этот год значатся замена кровли, инженерных сетей, ремонт фасада. Работы выполняются в графике. Предполагается, что полностью отремонтированный зал примет гостей в июле 2020 года.

Во время рабочего совещания, которое провел Виктор Рябишин в администрации района,  собравшиеся обсудили объекты, которые требуют ремонта или строительства. Все рассмотренные вопросы решено вынести на градостроительный совет при губернаторе Вологодской области, который состоится в середине  ноября. 

Ранее NewsVo сообщал, что на отремонтированной набережной собираются установить старинное поморское судно, фрагменты которого нашли на берегу Онежского озера. После шторма в августе 2018 года обломки затонувшей триста лет назад лодки обнаружили неподалеку от устья реки Вытегры.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

Фото вытегорской районной газеты "Красное знамя"

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