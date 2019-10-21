В Череповце женщина погибла, отравившись дымом при пожаре из-за неосторожного курения

54-летняя жительница Череповца погибла в результате пожара в однокомнатной квартире на третьем этаже дома на проспекте Победы, 146. Сигнал о возгорании поступил в 23.17 в минувшую пятницу, 18 октября. Первые подразделения прибыли на место через шесть минут. Очаг возгорания находился на кухне.

— Из очага пожара сотрудниками пожарных подразделений была эвакуирована женщина с отравлениями продуктами горения, после передана сотрудникам скорой медицинской помощи, после неотложных реанимационных действий спасти женщину не удалось, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Огонь полностью уничтожил односпальный мягкий диван и постельные принадлежности, повреждена внутренняя отделка кухни по всей площади, также закопчен коридор квартиры. В результате пожара пострадал также 57-летний мужчина, он тоже находился в комнате в момент возгорания. Череповчанин получил незначительные ожоги головы, от госпитализации отказался.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении, допущенное погибшей.