Череповецкая «Северсталь» уступила владивостокскому «Адмиралу» со счетом 3:5

Череповецкая «Северсталь» уступила владивостокскому «Адмиралу» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.



Матчем против «Адмирала» череповчане завершали эту выездную серию. Хозяева открыли счёт на третьей минуте матча, реализовав большинство после удаления Владислава Кодолы. Капитан «Северстали» Юрий Трубачев сравнял счет спустя пять минут. 1:1 - с таким счетом команды ушли на первый перерыв.



Во второй трети матча Илья Хохлов и Адам Лишка в течении двух минут забросили по шайбе, выведя череповчан вперед с преимуществом 3:1. Но затем «Северсталь» пропустила четыре шайбы подряд, одну из которых уже в пустые ворота на последней минуте матча. В команда потерпела поражение 3:5.

- Игра сложилась для нас тяжело, но в моей карьере были матчи и похуже. Здесь сложно что-то комментировать. В третьем периоде практически 5 минут играли в чужой зоне, но проиграли 0:3. По моим подсчётам в нашу зону заехали три раза. Печально. Команда у нас молодая, надо через это пройти, и ошибки такие, как третий гол, четвёртый — это всё исправимо. С опытом мы таких ошибок совершать не будем. Жалко, что при счёте 3:1 находятся опытные люди, которые своими действиями переворачивают игру. Хотелось бы от них избавляться и не делать больше таких ошибок.» — сказал на послематчевой gресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Впереди у «желто-черных» четыре дня отдыха, следующий матч «Северсталь» проведет 24 октября - у себя дома примет нижнекамский «Нефтехимик».