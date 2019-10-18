В Белозерске два раза потратили деньги на проект стадиона, а теперь рискуют не построить его в срок

Евгения Сибирцева

Реконструкция стадиона в Белозерске, которой жители ждали несколько лет, остановлена из-за нарушений при проведении работ. Год назад губернатор поручил построить стадион в срок, чтобы он мог приехать и перерезать ленту. По контракту, работы нужно завершить до декабря 2019 года, поэтому жители удивляются, что подрядчик покинул объект вместо того, чтобы устранять нарушения. Примечательно, что несколько лет назад на проект этого стадиона были потрачены бюджетные деньги - его должны были реконструировать до 2016 года. Однако работы так и не начались, а в прошлом году белозерские чиновники заказали новый проект.

Футбол, дерби Белозерск - Липин Бор на стадионе в Белозерске. Фото 1970-х из группы «Белозерская старина»

Спортивный стадион в Белозерске появился около полувека назад и уже давно требовал ремонта.

- ….покрытие футбольного поля не соответствует нормам, беговые дорожки, выполненные из асфальтобетона, имеют многочисленные трещины, ямы, кочки. Из-за ветхости разобраны ранее существовавшие вспомогательные деревянные сооружения (туалет, раздевалки, помещения для хранения инвентаря), - рассказал осенью 2018 года директор Белозерской спортивной школы Александр Мухтаров в интервью газете «Белозерье».

В газете сообщалось, что про новый стадион начали говорить в 2012 году, однако дело не сдвинулось дальше проекта:

- Был даже проект, созданный по заказу администрации района одной из вологодских архитектурных фирм. Авторы проекта замахнулись на целый спорткомплекс - с современным футбольным полем, волейбольной и хоккейной площадками, раздевалками и душевыми. Областные власти поддержали инициативу, деньги на строительство планировалось получить в рамках федеральной «Программы развития физкультуры и спорта в 2006-2016 гг.» Но потом все работы в этом направлении прекратились, - сообщала газета «Белозерье».

О стадионе заговорили снова в предвыборный год, когда летом 2018 года между правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» был заключен договор пожертвования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной инфраструктуры региона. Среди них был и стадион в Белозерске. На его реконструкцию "Газпром" должен выделить 25 444 000 рублей.

Стадион в Белозерске осенью 2018 года. Фото из группы губернатора.

Но что-то пошло не так. В сентябре 2018 глава региона Олег Кувшинников заявил, что Белозерский район может лишиться денег «Газпрома» из-за безответственности главы района Евгения Шашкина. Администрация района на тот момент не приступила даже к подготовке конкурсной документации. По словам губернатора, Евгений Шашкин полностью самоустранился от контроля за ходом этих работ.

3 октября 2018 года Олег Кувшинников провел в Белозерске градсовет, на котором спросил своих заместителей и местных чиновников, что уже сделано. О планах отчитался Олег Васильев, который в то время был заместителем губернатора:

- Запланировано искусственное покрытие стадиона, реконструкция системы электроосвещения, модульные трибуны на 120 мест с поликарбонатной крышей, подсобные помещения – две раздевалки, четыре туалета, душевые, помещения под инструменты, площадка для игровых видов спорта, замена стоек и асфальта на ледяную крошку и ограждение стадиона. Стадион будет нести две функции – образовательно-спортивную и учебно-тренировочную. Будет использоваться для проведения соревнований районного и межрайонного уровней.

Схема будущего стадиона. Источник: vk.com/belozerie_smi

Олег Васильев также рассказал о затратах:

- В этом году (ред. – 2018) будут предусмотрены средства в размере 25,4 млн рублей (софинансирование местного бюджета – один процент). Строительство будет осуществляться в рамках договора пожертвования правительства Вологодской области с «Газпром газ Ухта». Но это в рамках 2010 года цена. Полагаю, что она изменится, - добавил Олег Васильев, очевидно, имея в виду, что траты будут больше.

С тем, что денег понадобится больше, согласился и губернатор:

- Стадион должен быть современным, с искусственным газоном шестого поколения и дорожками с тартановым покрытием, теплыми раздевалками. А еще дренажное покрытие. За 25 миллионов это не построить никогда. Это буде стоить 35-40 миллионов. Дренаж там [есть]? – спросил глава региона. -Дренаж там есть, он работает, поле достаточно сухое, - ответила Наталия Овчарук, занимавшая в то время пост замначальника областного департамента строительства и ЖКХ.

Поле на стадионе в то время выглядело так:

Фото из группы губернатора Вологодской области

В начале октября 2018 года был заключен контракт на разработку проекта с ООО «Проектдорпром» из Вологды. Согласно данным на сайте госзакупок, этот проект обошелся в 3 159 600 рублей. Неизвестно, сколько денег было потрачено на предыдущий проект, заказанный несколько лет назад администрацией района, но, судя по всему, бюджетные средства в тот раз ушли на ветер.

Разработать новый проект реконструкции стадиона нужно было до 10 декабря 2018 года. Но что-то опять пошло не так.

- Имеется просрочка по исполнению контракта со стороны подрядчика, - сообщила газета «Белозерье» 13 декабря 2018 года.

На сайте госзакупок информация об исполнении контракта появилась лишь в апреле 2019 года.

Градсовет в Белозерске, который прошел 3 октября 2018 года. Обсуждение стадиона смотрите с 1:15:20.

На октябрьском градсовете губернатор поручил реконструировать стадион до ноября 2019 года:

- Мы должны построить центральный стадион города Белозерска и сделать его суперсовременным и красивым до 1 ноября 2019 года. <…> Если мы не построим объект до конца 2019 года, нам надо будет вернуть эти 25 миллионов рублей. И тогда мы эти деньги повесим на ваш районный бюджет – у вас будет кредиторка лет на 25 вперед, - предупредил белозерских чиновников Олег Кувшинников.

Главным за соблюдением сроков губернатор назначил руководителя администрации Белозерского района Дениса Соловьева:

- Пусть он [Денис Соловьев] живет с этим проектировщиком и построит нам этот объект, чтобы я приехал и перерезал ленту, - резюмировал Олег Кувшинников.

В 2019 году на Доме спорта в Белозерске появился такой баннер. В этом же здании работала участковая избирательная комиссия (сопадение?):

Контракт на строительство стадиона был подписан 26 июля 2019 года. Единственным участником аукциона стала фирма, которую учредили структуры «Газпрома» - АО «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» из Вологды. Отметим, что в сентябре 2018 года одна из фирм Санкт-Петербурга подала в суд иск к "Газстройавтоматике", указав, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ по заключенному между нии контракту. Однако выиграть дело заказчик не смог.

Согласно договору, завершить реконструкцию нужно до 10 декабря 2019 года. Несмотря на обоснования областных чиновников, что 25 миллионов рублей на стадион не хватит, стоимость работ составляет 22 619 480 рублей (ред. – еще 3 млн рублей были потрачены на проект).

30 июля администрация Белозерского района сообщила, что начались подготовительные работы по реконструкции стадиона.

Фото с официальной страницы администрации Белозерского района в соцсети ВКонтакте.

Однако сейчас жители беспокоятся, что стадион не успеют возвести в срок. Работы были остановлены из-за нарушений:

- При проведении строительного контроля выявлено, что работы по устройству дренажной системы проводятся с нарушением проекта, а именно обратная засыпка перфорированных труб дренажа производится доменным шлаком вместо гранитного щебня, указанного в проекте, поэтому работы на объекте решено было приостановить, произвести выемку доменного шлака и перфорированных труб из дренажной системы, - ответила администрация Белозерского района жителю Белозерска Анатолию Столярову в соцсети. - Но при этом умалчивает, почему подрядная организация покинула объект, вместо того, чтобы начать переделывать работу, и начнутся ли вновь работы в этом году, – комментирует Анатолий этот ответ.

Добавим, что летом на стадионе были установлены две видеокамеры, чтобы жители могли наблюдать за реконструкцией в режиме онлайн. На момент публикации этой статьи видеотрансляция работ на стадионе выглядела так: