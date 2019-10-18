Росстат: реальные доходы россиян осенью резко выросли на 3%

18.10.2019 [Экономика]

Росстат сообщил о том, что после трех кварталов падения денежные доходы россиян вдруг резко выросли на 3%.

— Экономисты считают данные госстатистики необъяснимыми: в экономике нет предпосылок для столь активного роста доходов, — пишет РБК.

При этом рост реальных доходов жителей страны зафиксирован статистическим ведомством впервые за последние четыре квартала. Так, в первом квартале 2019 года доходы россиян уменьшились на 2,5%, во втором —  на 0,1%.

В Росстате же сообщили, что основная причина роста — опережающий рост трудовых доходов, доля которых составила 76,9% в общей структуре в третьем квартале 2019 года, а также «низкая база прошлого года».

Тэги: доходы, статистика

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