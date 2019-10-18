В Вологде выпускникам детсадов начали выдавать значки «Готов к труду и обороне»

18.10.2019 [Общество]

23 выпускника детсадов № 92 «Ивушка» и № 106 «Золотой ключик» получили золотые и серебряные значки ГТО. В прошлом учебном году дети тренировались, чтобы весной 2019 года принять участие в спортивном фестивале для дошкольников.

— После тщательной подготовки, две команды наших детских садов приняли участие в фестивале для дошколят «Первые шаги», где им предстояло выполнить семь испытаний. Все участники команд наших детских садов, показали отличную физическую подготовленность и справились со всеми непростыми испытаниями и сегодня Жиобакас Дмитрий Павлович (ред. — начальник городского управления физкультуры и спорта), вручил ребятам долгожданные знаки! — сообщила 16 октября группа детского сада «Ивушка» в соцсети.

Как ранее сообщал NewsVo, с 1 сентября 2014 года в России был введен в действие физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В комплекс ГТО входят: бег на разные дистанции, прыжки в длину, подтягивания на перекладине, отжимания, упражнения на пресс и на гибкость, метание спортивных снарядов в цель и на дальность, упражнения с гирей, плавание, стрельба, демонстрация туристических навыков. Нормативы и состав комплекса отличаются у участников разного пола и возрастов. 

Сдавать нормы ГТО можно с 6 лет. В этом возрасте претенденты на получение значков обычно выполняют челночный бег, отжимания, наклоны, прыжки в длину с места и метание теннисного мяча в цель.

Тэги: детсады, дети, ГТО

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