В Вашкинском районе осудили местного жителя, устроившего ДТП с погибшим

В Вашкинском районе вынесли приговор 61-летнему местному жителю, который в сентябре 2018 года устроил ДТП с погибшим. Трагедия произошла автодороге Бонга — Коркуч.

Пьяный подсудимый за рулём автомобиля «Нива» двигался по автодороге, превысив скорость, выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом «ИЖ — Юпитер 4». В результате ДТП водитель мотоцикла погиб, а его пассажир получил тяжёлые травмы.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, ссылаясь на дефекты дорожного покрытия, выразил искреннее раскаяние в содеянном, принес извинения потерпевшим», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Кроме того, осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Приговор может быть обжалован участниками процесса.