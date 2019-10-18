10 новых стационарных камер установят на дорогах Вологодской области в 2020 году

18.10.2019 [Общество]

В 2020 году в Вологодской области заменят устаревшие камеры видеофиксации нарушений и установят на дорогах 10 новых. Об этом говорили в законодательном собрании региона во время «нулевых чтений».

— На оборудование дорог области 10-ю новыми стационарными камерами, а также на замену и ремонт старых устройств, установленных ещё до 2012 года, заложено порядка 49 миллионов рублей. Это на 7 миллионов больше уровня этого года, — рассказал председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Александр Колычев. — При этом камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие правонарушения, связанные с безопасностью дорожного движения — проездом перекрёстов, пересечением сплошных линий разметки. С учетом передвижных на территории области следят за безопасностью дорожного движения 165 камер.

Депутаты отметили важность установки камер фотовидеофиксации, особенно, на аварийных участках и вблизи пешеходных переходов, пишет пресс-служба ЗСО.

Ранее NewsVo сообщал, что с ноября 2016 по февраль 2017 года неправильно работала камера видеофиксации нарушений ПДД на автодороге Вологда - Новая Ладога в районе выезда из Шексны. Из-за технического сбоя было выписано около 10 тысяч необоснованных штрафов.

В 2020 году в программу, посвященную профилактике правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области, впервые заложены средства на работу по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей — 150 миллионов рублей. Часть из них, более 21 миллиона рублей, будет потрачена на установку ограждений, информационных стендов и систем оповещения и видеонаблюдения на площадях, в парках и скверах.

Значительная сумма пойдет на защиту объектов социальной сферы, таких как, школы, больницы, объекты культуры, спорта, социальной защиты населения. Помимо рамок металлоискателя, все учреждения должны быть оснащены кнопками тревожной сигнализации, системами оповещения, видеонаблюдения, информационными стендами с правилами поведения в экстренных случаях.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

Тэги: видеофиксаторы, водители, ПДД

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