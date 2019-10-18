Администрация Вологды незаконно не позволила ветерану-блокаднику встать в очередь на получение жилья

Прокуратура Вологды помогла ветерану-блокаднику встать в очередь на получение жилья. Отказ в постановке городской администрации признали незаконными.



В 2017 году департамент имущественных отношений городской администрации отказал пенсионеру в праве постановки на учёт, как гражданину, нуждающемуся в жилом помещении социального найма. По мнению ведомства, у ветерана не истёк срок после отчуждения доли в жилом помещении, расположенном в Украине.

«При рассмотрении заявления гражданина не учтено, что наличие жилья на территории других государств не является основанием для отказа гражданам РФ в постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий», — сообщает прокуратура Вологодской области.

В результате действий прокуратуры мужчина был поставлен в очередь на получение жилья.