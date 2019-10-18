Три новых выставки откроются 18 октября в «Красном углу» в Вологде

18.10.2019 [Культура]

Сразу три новых выставки откроются 18 октября, в «Красном углу» в Вологде, где расположен молодежный центр ГОРКОМ35.

Выставка рисунков Татьяны Колобовой называется «Из бездны рефлексии».

— Здесь будут представлены работы разных лет, — говорит Татьяна. — В основном это графика из моих скетчбуков. Рисую постоянно. Путешествия, семья, друзья, внутренние переживания, новости, книги, фильмы, песни — мои источники вдохновения.

Вторая выставка — «HUMAN» — рисунки Алины Бибиксаровой. Третья выставка — фотографии Михаила Родина.

Кроме того, на торжественном открытии вас ждет квартирник с участием музыкантов Оксаны Костенюк и Максима Петряева.

Начало мероприятия в 18:00 по адресу: улица Козленская, 2. Выставки будут работать в течение двух недель.

Возрастное ограничение 10+

Фото из группы ГОРКОМ35

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