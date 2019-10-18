Капремонт моста через реку Юг в Кич-Городецком районе обещают завершить к ноябрю 2020 года

В Кичменгско-Городецком районе отремонтируют балочный мост через реку Юг на автодороге Урень-Шарья-Никольск-Ширяево. Сооружение длиной 1400 метров было построено в 1977 году.

Работы уже начались: организовано реверсивное движение, демонтировано полотно на правой половине моста, демонтируются лестницы, опоры линии электроосвещения. Строители отмечают, что при ремонте особое внимание будет уделено подходам. По проекту, на них будут обустроены новые тротуары шириной в 1,5 метра. Завершить работы запланировано в ноябре 2020 года.

«Объем инвестиций составляет почти 200 миллионов рублей. Средства большие, работы будут проводиться под особым контролем как со стороны заказчика, так и надзорных органов, районной администрации, депутатов и, безусловно, населения», — прокомментировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

На дороге Урень-Шарья-Никольск-Ширяево также проводятся ремонтные работы. На сегодняшний день они завершены на участке протяженностью 30 км. Еще один, полуторакилометровый проблемный участок, планируют отремонтировать в 2020 году. Соответствующее решение было принято накануне на заседании градсовета под председательством губернатора.

На градсовете также решили отремонтировать детский сад «Березка» и здание Первомайской школы в райцентре. В ряде школ района вместо печного отопления установят конвекторы.

17 млн рублей было решено выделить на ремонт единственного в Кичменгско-Городецком районе музея - краеведческого. Сейчас там протекает крыша, требуется косметический ремонт помещений, отопительной системы, ремонт центрального входа, необходимо специальное экспозиционное оборудование.