Капремонт моста через реку Юг в Кич-Городецком районе обещают завершить к ноябрю 2020 года

18.10.2019 [Общество]
Капремонт моста через реку Юг в Кич-Городецком районе обещают завершить к ноябрю 2020 года

В Кичменгско-Городецком районе отремонтируют балочный мост через реку Юг на автодороге Урень-Шарья-Никольск-Ширяево. Сооружение длиной 1400 метров было построено в 1977 году.

Работы уже начались: организовано реверсивное движение, демонтировано полотно на правой половине моста, демонтируются лестницы, опоры линии электроосвещения. Строители отмечают, что при ремонте особое внимание будет уделено подходам. По проекту, на них будут обустроены новые тротуары шириной в 1,5 метра. Завершить работы запланировано в ноябре 2020 года.

«Объем инвестиций составляет почти 200 миллионов рублей. Средства большие, работы будут проводиться под особым контролем как со стороны заказчика, так и надзорных органов, районной администрации, депутатов и, безусловно, населения», — прокомментировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

На дороге Урень-Шарья-Никольск-Ширяево также проводятся ремонтные работы. На сегодняшний день они завершены на участке протяженностью 30 км. Еще один, полуторакилометровый проблемный участок, планируют отремонтировать в 2020 году. Соответствующее решение было принято накануне на заседании градсовета под председательством губернатора.

На градсовете также решили отремонтировать детский сад «Березка» и здание Первомайской школы в райцентре. В ряде школ района вместо печного отопления установят конвекторы.

17 млн рублей было решено выделить на ремонт единственного в Кичменгско-Городецком районе музея - краеведческого. Сейчас там протекает крыша, требуется косметический ремонт помещений, отопительной системы, ремонт центрального входа, необходимо специальное экспозиционное оборудование.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

 

Фото пресс-служба губернатора Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Суд прекратил дело о нападении на девушку в Кировском сквере Вологды из-за самоубийства обвиняемого
Для ликвидации ЧП в Белозерске пробурят третью скважину
В кадетской школе Вологодской области дети употребляли наркотические вещества?
Парк ветеранов в Вологде: анонимки с клеветой в соцсетях и решение суда
В Вологде женщина умерла после проведенной в частной клинике липосакции
Из-за приставов у жителя Вологды дважды за неделю сняли с карты половину зарплаты
Два приоритетных инвестпроекта Вологодской области пытались обанкротить?
В школе Белозерска один ученик ранил другого ручкой в глаз
Погибшего в ДТП директора «Стройнефтегаза» Николая Шачина признали банкротом
20 килограммов санкционных сыров и колбас сожгли в Вологде
16.10.2019 [БлогоVO]

Живой депутат открыл памятную доску самому себе

1722
1
17.10.2019 [БлогоVO]

В связи с широким резонансом в СМИ

1105
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вашкинском районе осудили местного жителя, устроившего ДТП с погибшим
10 новых стационарных камер установят на дорогах Вологодской области в 2020 году
Администрация Вологды незаконно не позволила ветерану-блокаднику встать в очередь на получение жилья
В Череповце с красной лентой и шариками открыли крыльцо поликлиники, которое было закрыто 50 лет
В Вологде подложное голосование на одном из участков посчитали «технической ошибкой»
В Череповце сотрудника лесничества осудили условно за получение взятки
Житель Харовска спаивал знакомого подростка и отправлял попрошайничать
 


14.10.2019 [Общество]

Парк ветеранов в Вологде: анонимки с клеветой в соцсетях и решение суда

3250
0
18.10.2019 [БлогоVO]

Места, куда добраться можно только на пароме

86
0
16.10.2019 [Обзор Прессы]

Бывший начальник УВД Николай Паликов: «В 90-е от митинга до беспорядков оставались секунды»

408
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика