Театр-студия «Апрель» из Ленобласти выступит в Вологде в рамках Всероссийского театрального марафона

В Северо-западном федеральном округе стартовала финальная часть Всероссийского театрального марафона. 15 октября торжественная церемония принятия эстафеты состоялась на сцене Театра драмы имени Виктора Савина в Сыктывкаре.

«После Республики Коми эстафета Всероссийского театрального марафона двинется дальше, по столицам всех 11 регионов Северо-Западного федерального округа. 18 октября эстафету примет Нарьян-Мар, далее будет Псков, Великий Новгород и Ленобласть», - сообщает сайт cultinfo.ru.

Вологда примет эстафету 3 ноября. Местом проведения мероприятий станет Вологодский драматический театр. Символ года театра – статуэтку с гербами субъектов России, в Вологду привезут актёры драматического театра-студии «Апрель» из Ленинградской области. «Апрель» представит вологжанам спектакли «Женитьба», «Тутта Карлссон+Людвиг XIV=» и «Последняя любовь». Билеты уже можно приобрести на сайте concertvologda.ru.

В свою очередь, вологодские актёры передадут эстафету коллегам из Архангельска. Всероссийский театральный марафон завершится в конце года в Калиниграде.