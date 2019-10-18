В Вологде составят рейтинг кафе и ресторанов

Рейтинг кафе и ресторанов составят в Вологде в рамках проведения конкурса «Лучший в индустрии гостеприимства», объявленного городской администрацией.

«Тайные гости», представители туристического бизнеса, будут оценивать предприятия общепита по более чем 20 критериям.

«Каждый член комиссии заполнит специальную анкету и выставит баллы за чистоту, качество обслуживания в заведении. В оценочный лист вошли даже такие показатели, как внешний вид официанта и его навыки презентации блюд и умения работать с возражениями. Знака „Вологда рекомендует“ удостоятся те кафе и рестораны, которые наберут более 80 баллов. Мы решили предоставить право выбрать победителя экспертам в турбизнесе, потому что непосредственно они приглашают в наш город гостей, и от них зависит, каким увидят наш город туристы, в том числе иностранцы», — прокомментировала заместитель мэра, начальник департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина.

Подать заявку на участие в конкурсе кафе и рестораны смогут до 20 октября. Анкеты принимаются на ул. Козленская, 6, либо по эл. почте: der@vologda-city.ru. На данный момент на знак «Вологда рекомендует» претендуют уже 16 кафе и ресторанов разного формата.

В городской администрации отмечают, что такая «аттестация» ресторанов будет обновляться ежегодно