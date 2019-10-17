Череповецкая «Северсталь» проиграла хабаровскому «Амуру» со счетом 1:0

Череповецкая «Северсталь» проиграла хабаровскому «Амуру» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

«Северсталь» первая забросила шайбу, на пятнадцатой минуте матча. Но после этого судьи пошли смотреть видеоповтор, определили что была игра высоко поднятой клюшкой. В итоге гол отменили. Единственная засчитанная шайба случилась во втором периоде, хабаровчане атаковали и добились успеха. 1:0 в пользу «Амура».



«Поздравляю «Амур» с победой. Прежде всего, можно отметить вратаря соперника, который выиграл этот матч. Своих ребят хочу поблагодарить. Мы практически два периода играли в три звена. Два человека (Дмитрий Марковин и Сергей Купцов прим. ред.) после чистых силовых приёмов получили сотрясения и ушли с кровью. Но мы всё равно имели много моментов.» сказал по итогам матча гл. тренер «Северстали» Андрей Разин, цитата по severstalclub.ru



Следующий матч череповчане проведут во Владивостоке, против «Адмирала», 19 октября.