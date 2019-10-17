«Вам самим-то нравится?»: архитекторы Череповца раскритиковали дизайн автобусной остановки от Артемия Лебедева

17.10.2019 [Культура]

Архитектурный совет Череповца не принял проект новой автобусной остановки, который предлагалось установить напротив заводоуправления Северстали на улице Мира на средства комбината. Проект остановочного павильона разработал Артемий Лебедев.

Фото с официального сайта Череповца

 «На территории комбината уже установлена подобная остановка. Мы хотим, чтобы территория напротив заводоуправления стала одной из самых интересных в городе. Это промышленный лаконичный дизайн», — цитирует представителя "Северстали" Михаила Калинина официальный сайт Череповца.

Член архитектурного совета города Евгений Ивашечкин задал представителям комбината вопрос: «Вам самим-то нравится?».

Архитекторы раскритиковали проект за отсутствие оригинальности и рекомендовали разработать остановку, опираясь на принятый в городе дизайн.

«Я понимаю, что это в рамках благотворительности, но у нас есть люди, которые также из благотворительности делают очень красивые вещи», — считает член архитектурного совета Анна Леонова.

Ранее NewsVo писал о том, что ЧерМК заказал у студии Артемия Лебедева проект оформления фасадов зданий и территории завода за 500 миллионов рублей.

 

Тэги: остановка, дизайнеры

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