«Вам самим-то нравится?»: архитекторы Череповца раскритиковали дизайн автобусной остановки от Артемия Лебедева

Архитектурный совет Череповца не принял проект новой автобусной остановки, который предлагалось установить напротив заводоуправления Северстали на улице Мира на средства комбината. Проект остановочного павильона разработал Артемий Лебедев.

Фото с официального сайта Череповца

«На территории комбината уже установлена подобная остановка. Мы хотим, чтобы территория напротив заводоуправления стала одной из самых интересных в городе. Это промышленный лаконичный дизайн», — цитирует представителя "Северстали" Михаила Калинина официальный сайт Череповца.

Член архитектурного совета города Евгений Ивашечкин задал представителям комбината вопрос: «Вам самим-то нравится?».

Архитекторы раскритиковали проект за отсутствие оригинальности и рекомендовали разработать остановку, опираясь на принятый в городе дизайн.

«Я понимаю, что это в рамках благотворительности, но у нас есть люди, которые также из благотворительности делают очень красивые вещи», — считает член архитектурного совета Анна Леонова.

Ранее NewsVo писал о том, что ЧерМК заказал у студии Артемия Лебедева проект оформления фасадов зданий и территории завода за 500 миллионов рублей.