53-летнюю череповчанку будут судить за организацию занятий проституцией

17.10.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 53-летней местной жительницы, которая открыла клуб с интимными услугами.

«В ее заведении девушки от 18 до 35 лет оказывали интимные услуги. Злоумышленница привлекла себе в помощь еще 6 человек, которые выполняли различные поручения. Она разработала механизм совершения противоправных деяний, а также распределила роли между участниками преступной группы. Одни из них занимались рекламой и подбором надежных клиентов, другие организовывали досуг посетителей и помогали с подбором молодых девушек для работы», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Во время обыска в заведении полицейские изъяли документы и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы областного УМВД

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