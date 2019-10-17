Жители Вологды требуют отремонтировать кровлю Детского музыкального театра

17.10.2019 [Общество]

В сети появилась петиция, авторы которой требуют от городских властей отремонтировать кровлю в Детском музыкальном театре Вологды на Советском проспекте. Сейчас из-за того, что работы не были проведены вовремя, в учреждении закрыт зрительный зал и сцена, на которой выступают дети.

— Весной 2019 года стала очевидна аварийная ситуация на кровле театра. Расположенный под ней зрительный зал и сцену ввиду опасности для детей, родителей и педагогов решено было закрыть для посещения. Логично было бы ожидать проведения ремонтных работ в летний период к новому учебному году и театральному сезону. Однако и сегодня сотни юных артистов лишены возможности выступать на сцене, а новый театральный сезон открывать попросту негде, — говорится в петиции.

Родители воспитанников театра в июне 2019 года направили обращение в городскую администрацию, в котором просили о ремонте, им пообещали, что работы проведут в августе.

— С тех пор ничего не произошло, ремонт не начат, крыша течет, стропильная система в катастрофическом состоянии. Специалисты, которые инспектировали кровлю, заявляют о том, что капитальный ремонт необходимо начать прямо сейчас! Иначе зимой возможны обрушения, что приведет к гораздо большим расходам, — отмечают авторы петиции.

Проект восстановления несущих элементов кровли театра уже есть, необходимо выделить деньги на проведение работ. 

В пресс-службе городской администрации корреспонденту NewsVo сообщили, что ремонт в учреждении планируется, сейчас работники «Учсервиса» проводят подготовительные работы в здании.

Детский музыкальный театр работает в Вологде с начала 1990-х. За это время тысячи талантливых детей прошли обучение в нем. Коллективы Детского музыкального театра участвуют в российских и международных конкурсах, а многие выпускники стали профессиональными артистами.

Тэги: Театры, дети, допобразование

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